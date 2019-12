Temor entre viajeros de no alcanzar a llegar para año nuevo

Con temor de no alcanzar a llegar a sus destinados para celebrar con sus familias este fin de año, están decenas de personas que esperaban viajar a las 5 de la mañana y están en el aeropuerto Internacional Palonegro que por condiciones climáticas fueron suspendas las operaciones por más de 5 horas.

Martha Liliana Rueda indicó que tiene un viaje directo a Medellín, sin embargo, la aerolínea no se ha comunicado con ellos para reponer el vuelo y creen que por la cantidad de gente que está esperando no puedan llegar a tiempo a sus hogares.

"No nos dicen nada y estamos desde las 3:00 a. m. y aún no nos resuelven nada. Preguntamos cuál es la compensación; hoy es 31 de diciembre queremos llegar a nuestras casas y no hemos podido" manifestó esta viajera.

El aeropuerto estuvo cerrado desde tempranas horas de la mañana aquí en Bucaramanga ya que se presentaron fuertes lluvias, sin embargo, a esta hora el aeropuerto Internacional Palonegro reporta normalidad en su operación.