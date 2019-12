Recuerde que bromear con la línea de emergencia le puede costar caro

El 28 de diciembre es el día conocido como el de los santos inocentes, fecha en la que se acostumbra jugar una serie de bromas a los familiares y amigos, pero hay otros irresponsables que este día lo dedican a llamar al 123 a reportar falsas denuncias de eventos que no ocurren y lo que hacen es ocupar a las autoridades dejando de atender verdaderas emergencias.

“Vemos como casi en un 60% se pueden incrementar las llamadas a nuestras líneas de emergencia del 123, de pedidos no efectivos. La idea es invitar a los ciudadanos a tomar conciencia que sencillamente esta línea es de emergencia y que no podemos congestionarla con llamadas que no son efectivas”, Capitán Deisy Aponte jefe prevención y Educación de la policía Metropolitana.

Pero al irresponsable bromista le podrá costar besante caro, la multa es de 900 mil pesos que se hará efectiva mediante una sanción por el código de policía y se cobrará en la cuenta de lo servicios de telefonía.