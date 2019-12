Familia de JuanFer Quintero rechazó ascenso del general Eduardo Zapateiro

Desconcertada se encuentra la familia de Juan Fernando Quintero, el volante de la Selección Colombia, con la designación del general Eduardo Zapateiro Altamiranda como comandante del Ejército Nacional. Esto porque según los allegados al deportista, el militar estuvo implicado en la desaparición forzada de Jaime Enrique Quintero Cano, padre del destacado futbolista.

Carlos Quintero, tío de Juan Fernando, manifestó que la última vez que supieron de su hermano fue en el primero de marzo de 1995, cuando fue trasladado de la IV Brigada en Medellín hasta la sede de la Brigada XVII en el municipio de Carepa, Urabá de Antioquia, donde el General Zapateiro, entonces capitán, ordenaría su retorno a la capital de Antioquia por mal comportamiento, pero el joven nunca regreso.

“Uno no entiende porqué a las personas que cometen este delito de desaparición forzado los premian, esto ha sido muy doloroso para toda la familia y no entiendo porque lo ascienden. Nosotros queremos saber qué pasó con nuestro hermano, él que fue la persona implicada que nos diga a nosotros qué pasó, de frente, que no la diga por favor”, relató a Caracol Radio don Carlos Quintero

Sobre este caso ya hubo uno decisión judicial, del Tribunal Administrativo de Antioquia, que exoneró al General Zapateiro como presunto determinador de la desaparición del Jaime Enrique Quintero Cano. Por ahora no hay en curso otra investigación contra el nuevo comandante del Ejército Nacional por este hecho.

