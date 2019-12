¡Insólito! Denuncian el robo de un pesebre en Santa Marta

El particular hecho ocurrió en el barrio La Paz de Santa Marta, en donde una familia denunció que ‘no tiene paz’ luego que, personas inescrupulosas robaran algunas de las figuras de su recién inaugurado pesebre navideño, ubicado en una de las viviendas del sector.

Los presuntos ladrones habrían ingresado a una parte del inmueble en horas de la madrugada de este lunes 23 de diciembre y se llevaron las tradicionales figuras navideñas que recrean el nacimiento de Jesús, entre esos varios animales y objetos de valor de la residencia.

“Qué triste es levantarme, abrir la puerta de mi casa y encontrar que he sido víctima de los rateros (…) se robaron mi pesebre, el cual ya tenía cuatros años con él. He sido víctima de los vándalos de acá del sector en donde vivo. Me siento muy triste es por esta situación”, relató la denunciante.

Al parecer, un grupo de jóvenes del sector serían los responsables del hurto. El cuadrante de la Policía fue alertado del hecho y desplegaron operativos en la zona para identificar a los presuntos ladrones a través de algunas cámaras de seguridad del sector.