Denuncian que alcaldía de Villa del Rosario no ha cancelado a contratistas

El alcalde de Villa del Rosario fue denunciado ante la Procuraduría provincial de Cúcuta y la Contraloría de Norte de Santander porque desde hace cinco meses no se ha cancelado las deudas con varios contratistas que prestaron sus servicios en diferentes dependencias de la alcaldía municipal.

El alcalde en entrevista con W Radio aseguró tiene 100 contratistas y la deuda asciende a 600 millones de pesos, el mandatario argumentó la falta de pago al recaudo y los pocos recursos con los que cuenta.

“Esta es la situación a la que este señor nos ha llevado a tutelas, más que recoger su sueldo por contratistas, lo que ha querido es que los jueces fallen a su favor, pero nosotros hemos hecho las cosas bien”.

“En este momento tenemos más de 100 contratistas, con una deuda que asciende a $600 millones, pero es que a final del año la gente no nos paga los impuestos, no hay ingresos con recursos propios y otros dineros, no llegamos a ese tope; por eso nos tocó este año reformar el presupuesto, porque no se tenía prevista la migración”.

“Le hemos dicho a los contratistas, que los dineros ya están asignados para que la deuda se cancele a comienzo o mitad de enero del año 2020". Señaló

Los contratos por prestación de servicios, deben cumplir con los requisitos legales, certificado de disponibilidad presupuestal que garantiza los recursos y el registro presupuestal, que garantiza que el valor celebrado del contrato tiene separados el dinero para ser cancelado.