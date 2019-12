El parque de Medellín que cuenta la historia de las víctimas de Escobar

Este viernes fue inaugurado el parque Inflexión cuya esencia es rendir un homenaje a las miles de víctimas del cartel de Medellín y el cual fue construido donde anteriormente estaba la casa de Pablo Escobar, el edificio Mónaco.

El parque fue diseñado por cuatro arquitectos paisas, que no superan los 30 años y un empresario, de la empresa Montajes de Marca S.A., quienes dividieron el lugar en tres:

El primero es un espacio que habla de Medellín antes de la era violenta promovida por Pablo escobar; el segundo es un muro con más de 46 mil perforaciones; cada hueco es la representación de cada víctima de Pablo Escobar y en la noche las perforaciones se iluminan y por último está el bosque urbano que invita a la resiliencia.

Los arquitectos hacen énfasis en que no se trata tanto de un parque de recreación sino de reflexión, contemplación y meditación.

Inclusive el parque, que fue construido en 10 meses, tiene una serie de letreros con recomendaciones tales como no hacer ruido, no ingerir bebidas embriagantes, no hacer fogatas y no transitar motocicletas.

Las familias de las víctimas aseguran tener hoy un lugar que los hacen sentir especiales y el cual subsana la necesidad de que la historia se cuente desde el lado de ellos y no desde los victimarios como venía sucediendo.