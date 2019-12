Así le corrigieron al presidente Duque su carta enviada al Papa

La presidenta de Colombiana de Ceremonial y Protocolo Piedad Maya, tuvo que salir a corregir una carta enviada desde la Presidencia de la República felicitando al Papa Francisco por sus 50 años de ordenación sacerdotal. La carta de la jefatura de Estado tenía protuberantes fallas de protocolo.

La carta que es viral en redes llama la atención a primera vista, porque parece que el presidente firmara por el Papa.

Sin embargo, Piedad Maya hizo referencia a varios puntos; primero "la firma del presidente sobre el destinatario, es decir sobre el nombre de a quién va dirigido que es Papa", luego recalcó que este tipo de cartas tiene unas condiciones especiales.

Segundo, Maya recalca que pasa con toda la correspondencia de la Presidencia de la República, ya que aparece primero el nombre del presidente en la cabeza, es decir como si fuera un membrete y no debe ser así, es más, el nombre es opcional; "Lo que debe decir es República de Colombia, el presidente o la Presidencia, además esas cartas se deben escribir en 3ª persona, no en primera persona por la forma como están escritas, porque el destinatario va al final".

En al tercera apreciación, Maya menciona que la firma no va como lo hizo el presidente en la carta, sino que va a la derecha del destinatario y no sobre este.

Piedad Maya afirmó que son cosas que parecen pequeñas pero hay que saberlas, y el no aplicarlas muestra una falla en el protocolo.

Por último, Maya afirmó que según el protocolo, cada vez que el presidente va a las regiones debe colocarse la bandera de la región, pero que es algo que ya no se hace porque no va con el diseño creativo del baking, eso pone a los publicistas y diseñadores gráficos sobre el protocolo que es el lenguaje no verbal de un evento de una empresa.

