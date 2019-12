"Lo dicho por Funcicar es falso": alcalde Cartagena

El alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, se defendió de los últimos comentarios de Funcicar en contra de la APP del corredor portuario y la quinta avenida de Manga. Pereira señaló que la iniciativa se viene gestando desde 2017, y que su administración solo se dedicó a seguir el trámite.

"Quiero aclarar que cuando no son recursos públicos y son alianzas privadas, el alcalde no necesita autorización. El concejo no le puede quitar al alcalde las autorizaciones que le da la constitución y la ley, nosotros nuestras comptencias las conservamos y por parte del originador se han hecho todas las socializaciones", señaló el alcalde.

Pereira invitó a resaltar que por primera vez en mucho tiempo, un privado esté dispuesto a invertir 2 billones de pesos en la ciudad. "Esto va a generar cerca de 5.500 empleos, y si las críticas son por los peajes, hay pobres en Cartagena que viven con menos 7.000 pesos y un carro cuesta 30 millones, ¿será que del presupuesto de la ciudad le tenemos que mantener la vía al puerto?".

Calificó como falso lo informado por Funcicar, entidad que advirtió que supuestamente el originador del proyecto (KMA Constructores) y la alcaldía de Cartagena se estaban negando a entregar información del proyecto. "Todavía no se ha adjudicado, una vez hecho eso ahí sí entran a operar las consideraciones ambientales y las licensias que se consideren. Según la ley, los modelos financieros de las APP tienen reserva legal, todo lo demás está publicado", advirtió Pereira.