Carrobomba del ELN dejó 3 soldados heridos en Cubará, Boyacá

El alto funcionario señaló que en medio del dialogo que sostenía en el recinto del cabildo indígena U`wa, Asouwas, explotó un carrobomba, justo cuando se adelantaba la mesa intercultural entre el gobierno nacional, Ecopetrol, los U'wa , Movimientos sociales y parques naturales, con presencia del Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior Francisco José Chaux.

“Este ataque terrorista que puso en riesgo la integridad y la vida de niños, mujeres, líderes sociales y defensores de derechos humanos, de manera cobarde, interrumpieron este dialogo que sosteníamos con la comunidad, un acto terrorista que ha afectado a 3 soldados de la patria”, indicó Francisco José Chaux.

Le hizo un llamado a la cordura “a estos los terroristas que demuestren actos de paz. Los funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque, no les tenemos miedo. Esta el ejército garantizando nuestra integridad personal, y vamos a seguir haciendo el dialogo social”.

El viceministro no dudó en condenar el atentado: “ustedes que arriesgaron la vida de la comunidad, no nos asustan, los vamos a perseguir, el que la hace la paga. A menos de 300 metros cayeron estos artefactos explosivos y rompieron vidrios, pero no nos asustan, vamos a seguir adelante, el ejército nos protege y sabemos que la voluntad del presidente de la república es garantizar el orden público y la seguridad de todos los colombianos”.

En su intervención, el funcionario de alto gobierno lanzó una fuerte advertencia a los responsables del atentado con explosivos, y señaló que este es de autoría de la guerrilla del ELN: “terroristas, Asesinos, y bandidos, no les tenemos miedo”.

Las autoridades adelantan protocolos de seguridad de rigor en estos casos, tanto para intentar buscar a los responsables, como para revisar que no haya nuevos artefactos explosivos en la zona donde delinquen integrantes del ELN. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ya rechazó el atentado y dijo que con este lo que se quiere es aterrorizar.

“Mientras nosotros llegamos a Cubará con inversiones (ambulancia, parque, vías, bus, escuela, hospital) y reconocimiento al pueblo U’wa; algunos violentos atacan y quieren aterrorizar. El odio no nos intimidará. Seguiremos trabajando por territorios, antes olvidados”, expresó el mandatario de los boyacenses.

Los soldados heridos fueron trasladados al Hospital de Cubará, mientras se adelanta un plan candado para buscar a los autores materiales del ataque.