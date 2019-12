Asignan refuerzo de 150 hombres del Ejército para el bajo Cauca

Tras un consejo extraordinario de seguridad, el comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martinez, anunció un refuerzo de 150 hombres para la operación Aquiles que ejecuta tareas de seguridad en la subregión del bajo Cauca de Antioquia.

Este anuncio fue hecho luego de que en la vía Medellín – Costa Atlántica, en jurisdicción del municipio de Valdivia fueran incinerados 6 vehículos, dos de los cuales eran buses y tractomulas.

Durante las labores del Ejército para repeler el ataque terrorista resultaron heridos dos soldados quienes están fuera de peligro, según confirmó el general Martínez.

Esta acción criminal sucedió cinco meses después de que el presidente, Iván Duque, estuviera en esa sub región anunciando un refuerzo en la seguridad y garantizando a todos los habitantes un ambiente tranquilo.

Sin embargo, los hechos que sucedieron después no le han hecho justicia a la vista del mandatario de los colombianos, antes bien, han demostrado que la fuerza Pública no da abasto con el actuar de las diferentes organizaciones al margen de la ley que se pelean el control de la sub región. Tales como Caparros, Clan del Golfo y ELN.

Prueba de lo anterior es el homicidio de por los menos nueve hombres, entre ellos líderes sociales, el desplazamiento de cientos de familias y las amenazas a líderes sociales.

Pero además solo una semana atrás el Gobierno Nacional anunció la ejecución de las ‘Zonas futuro’ que busca contener la violencia y las acciones delictivas en los lugares más complicados del país entre esos el bajo Cauca.