Llamarlos asesinos no es apegado a la realidad: Duque sobre el Esmad

En el hotel Estelar del sector turístico de Bocagrande en Cartagena, se desarrolla la IV Cumbre de Diálogo Social organizada por la Procuraduría General de la Nación. El evento estuvo encabezado por el presidente de la República, Iván Duque; líderes sociales; gremios; estudiantes; y el mismo jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo.

En el marco de la cumbre, Alexander González, quien es uno de los líderes estudiantiles del Comité del Paro Nacional, le pidió al presidente Duque respeto a la protesta social e insistió en el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

"Exigimos respeto por la vida y la protesta social. Que no se criminalice ni reprima la protesta", aseveró González enérgicamente solo a unos pocos metros del jefe de Estado colombiano.

Inmediatamente, el presidente Iván Duque, respondió a esa intervención asegurando que la Fuerza Pública no es asesina, ya que está hecha para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

"La razón por la cual existen esos escuadrones antidisturbios es para tener fuerzas especializadas con tácticas y estrategias, que permitan proteger la vida, honra, derechos y libertades de muchos ciudadanos. La adopción de esos escuadrones en el mundo ha reducido los incidentes fatales", manifestó Duque.

Sobre los incidentes y enfrentamientos que se han presentado, el presidente agregó que se ha tenido el rigor para que las investigaciones se adelanten con una revisión exhaustiva de todos los protocolos.

"De ahí a llamar a una Fuerza Pública asesina, creo que a todos nos conviene hacer la reflexión porque no solamente no es justo, sino que no es apegado a la realidad" concluyó.

Duque confirmó que hasta el momento 300 uniformados han resultado heridos por vándalos en medio de las diferentes manifestaciones adelantadas en todo el país.