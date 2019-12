Cholón: entre excesos y la preocupación de los nativos

Cholón, el territorio del distrito de Cartagena que hizo famoso Liliana Campos "La Madame" por sus acaloradas rumbas en medio del licor y voluptuosas mujeres, se ubica dentro de la reserva del Parque Nacional Natural Corales del Rosario, y se ha convertido en un lugar obligado para los turistas, que buscan un rato de diversión, muchas veces, en medio de los excesos.

A esta encenada que se encuentra tan solo 10 minutos después de la Isla de Barú, llegan lujosas embarcaciones donde el licor, la música en altos decibeles, e incluso, el consumo de drogas, pareciera ser parte de la experiencia. En Cholón el weekend nunca pasa desapercibido.

Sin embargo, otra es la opinión de los lugareños quienes dicen que este tipo de turismo, solo les causa un prejuicio porque no consumen ni siquiera los productos que ellos ofrecen.

"La gente se engaña porque ve el poco de lanchas y dicen que nosotros estamos ganando plata; mentiras. Hay turistas que vienen, amarran las lanchas en los mejores sitios, no alquilan kioskos, no consumen comidas, no consumen bebidas, y dejan los desechos tirados en el mar. Ellos son los que traen su droga en las embarcaciones y nos tienen la imagen por el piso", expresó Ricardo Baldiris, comerciante de la zona.

Lea también: “Valentina no estaba careteando en Cholón”: Abogado de acompañante

Para el inspector de Barú, Azarías Bello, es urgente la reglamentación y un plan de manejo para saber la capacidad de carga que tiene el balneario, porque llega mucha gente a departir lo que causa un considerable daño ambiental, señala. Él insiste en realizar todos los procesos, pero incluyendo a las comunidades.

Cholón sin duda es un lugar de matices; la ensenada que hasta el viernes es un sitio para el descanso familiar, pero en el fin de semana está lejos de un verdadero control.

A pesar de los patrullajes que realiza la Armada, es necesaria una demarcación para los bañistas, y mayor presencia uniformada principalmente, los sábados y domingos.