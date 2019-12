Docentes cátedra de la UIS afectados por protestas sociales

Los docentes cátedra de la Universidad Industrial de Santander, están reclamando a las directivas el pago justo del salario que se ha visto afectado por las anormalidades académicas producto de las jornadas de protesta en la UIS.

El docente Juan Remolinea indicó que los profesores cátedra fueron contratados desconociendo los principios que los cobijan y ahora se han visto perjudicados económicamente durante este segundo semestre del año.

Según el docente, los profesores cátedra están desamparados porque no tienen representación ante las directivas de la universidad y no se están respetando los vínculos contractuales reflejado con el no pagado las semanas de anormalidad académica.