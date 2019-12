Sin rastro de la joven en Bogotá que fue amenazada por su ex pareja

Yohana Aroca, de 21 años y estudiante de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Distrital, ya completa cinco días desaparecida luego de tomar un bus del SITP con destino al barrio El Dorado, centro de Bogotá.

Gloria Acevedo, madre de la joven, señaló a Caracol Radio que su hija había regresado a vivir con ella en la localidad Rafael Uribe Uribe, porque la relación con su ex pareja sentimental, Santiago Cruz, se había deteriorado. Ante la decisión de dejarlo, el hombre la amenazó y le dijo que si entregaba a su sobrino a los ex suegros, no la dejaría regresar a su casa.

Pese a las amenazas, Yohana llevó al menor de siete años a casa de los padres de su ex pareja en el Barrio El Dorado, el pasado miércoles 27 de noviembre.

“La última vez que vi a mi hija fue cuando iba a entregar el sobrino a sus ex suegros. Ella sí lo dejó en la casa, pero se embolató su regreso de la casa y me la perdieron. No tengo cómo más saber de ella. No contesta el celular ni las redes sociales”, agregó Gloria.

La mamá de Yohana señaló que las compañeras de su hija le comentaron que “ella siempre regresaba sola cuando llevaba y recogía al sobrino de su ex pareja, pero que esta vez fue raro porque sus ex suegros la acompañaron hasta el paradero”.

Sobre la ex pareja, Gloria Acevedo agregó que su hija “en una ocasión demandó a Santiago Cruz porque la acosaba antes de que vivieran juntos".

"Desde la amenaza, sé que él (su ex pareja) tuvo algo que ver. Mi hija había llevado al sobrino y regresado en otras ocasiones sin problemas, nunca se había extraviado así”, añadió.

Si bien al momento las autoridades no se han comunicado con la familia de Yohana Aroca para dar a conocer avances de la investigación, Gloria Acevedo señaló que el fiscal del caso interrogó a la ex pareja de su hija por la desaparición.

Es más, Gloria ya habló con la ex pareja de su hija, quien vive a dos cuadras de su casa. “Yohana está viajando y en cualquier momento aparece”, le dijo. Sin embargo, para sus familiares sigue siendo extraño y mantienen la angustia, ya que Yohana no contesta ningún mensaje o llamado y aseguran que “ella nunca se había perdido así”.

Ante la desaparición, la Universidad Distrital también pidió ayuda de la ciudadanía.

Seguimos pidiendo su apoyo para dar con el paradero de Yohana Aroca Acevedo, estudiante de segundo semestre de la Licenciatura en Educación Infantil de la U. Distrital. Fue vista por última vez el pasado miércoles 27 de noviembre. Más info aquí 👇🏼https://t.co/hfPHBZrCB2 pic.twitter.com/159wNXfRRP — UniversidadDistrital (@udistrital) December 1, 2019

