35 mujeres han sido asesinadas este año en Santander

El Observatorio de Feminicidios de Santander dio a conocer que durante este 2019 se han asesinado 35 mujeres en la región.

Estos casos podrían ser tipificados como feminicidios, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollaron. En la mayoría de los casos, las víctimas fallecieron a manos de sus parejas o excompañeros sentimentales.

El episodio más reciente se presentó en el municipio de Sucre en donde Mireya López Mogollón fue encontrada en su vivienda con un tiro en la cabeza, por una de sus ocho hijas.

Gina Pineda directora del observatorio de feminicidios indicó que la familia de la mujer no ha recibido el apoyo de las autoridades, "no se hace un acompañamiento suficiente a los hijos, la familia, no se tiene un apoyo mental.

