Ambulantes y alcaldía no llegaron a acuerdo para temporada decembrina

Tras varias reuniones con los vendedores ambulantes, la oficina de Espacio Público señaló que los informales no tienen el permiso de trabajar en las calles del paseo del comercio durante esta temporada decembrina.

La decisión se tomó según Nilson Acuña, representante de los vendedores ambulantes, luego de que la alcaldía les comunicara que no pueden permitir la instalación de ambulantes porque estarían incumpliendo un decreto de espacio público que se los prohíbe.

"Ya nos tomamos las calles así no tengamos ningún permiso por escrito. Lo que vamos hacer como asociaciones es que organizaremos los espacio por nuestra cuenta en esta temporada navideña. Ubicamos a la gente como por hileras para que no queden en el centro de las calles y no hayan desórdenes" agregó el líder de los informales.

Aunque los vendedores ambulantes que no están adscritos al Plan Maestro de Espacio Público han decidido trabajar en las calles del paseo del comercio, la policía tendrá la autoridad de desalojarlos en cualquier momento ya que no cuentan con un permiso expedido por la alcaldía.