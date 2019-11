¡Cuidado! Falsas cadenas de WhatsApp ofrecen empleos en Cartagena

Dina Luz Julio, una joven residente del barrio Escallón Villa en Cartagena, es otra víctima de los delincuentes que a través de mensajes vía WhatsApp, están ofreciendo vacantes en un reconocido almacén de cadena.

Se trata de un mensaje que circula por la aplicación y que solicita hojas de vida para laborar como cajeros, mercaderistas, personal de aseo, auxiliar de bodega y servicio al cliente, supuestamente en la supertienda Olímpica. El texto habla de horarios, condiciones, y solicita el pago de 38.500 pesos al parecer, que se utilizarían en los exámenes médicos.

Lea también: SENA celebra 30 años de la Agencia Pública de Empleo en Cartagena

"Yo envié mi hoja de vida y a los 5 días me llegó una notificación donde me decían que había sido seleccionada para el puesto de cajera, y que me dirigiera hasta la EPS con la cédula para los exámenes de ingreso. Cuando llego me encuentro con la sorpresa que esta información es falsa, y no solo yo, sino varias personas ya habían caído bajo la misma modalidad", expresó Dina Luz.

Las autoridades ya están tras la pista de esta banda, y trabajan en la identificación de los delincuentes que buscan aprovecharse de quienes necesitan con urgencia un empleo.