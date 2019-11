Por 12 horas suspenden agua en Bucaramanga y Floridablanca

Desde las once de la mañana de este sábado el acueducto metropolitano de Bucaramanga manifestó que porque la caída de rocas resultó afectada la estructura del canal de adecuación del río Tona por lo que se vio obligado a suspender el servicio de agua.

El ingeniero Wilson Almeyda indicó que "en la madrugada no pudimos trabajar por las condiciones y no exponer a nuestros trabajadores es posible que anticipemos la recuperación del servicio pero. El llamado es a las familias que cuentan con bombeo individual para que ahorren este líquido y no sea tan grande el desabastecimiento".

El acueducto señaló que ya se activó un plan de contingencia con una unidad para el bombeo especial y abastecer a una parte de las 45 mil personas afectadas.

Estos son los barrios afectados: