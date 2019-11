Conformada red interinstitucional para prevención de homicidios en Cúcuta

Históricamente Cúcuta ciudad fronteriza, ha presentado unas complejas dinámicas de violencia y criminalidad, con tasas de homicidios en general por encima de las nacionales, por lo menos, en los últimos 25 años las cifras locales reportadas son discontinuas y no parecen tender a reducirse.

Por esta razón se constituyó la red Inter Institucional de Prevención de los Homicidios en la ciudad de Cúcuta, conformada por gremios económicos, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil como, la Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad de Pamplona, Universidad de Santander UDES, Universidad Simón Bolívar, la Policía Metropolitana de Cúcuta, las Secretarías de Seguridad y Tránsito de la Alcaldía de Cúcuta, el Comité́ Intergremial.

La red estará bajo el liderazgo de la Fundación Progresar y con el apoyo financiero de Open Society Foundations, tiene entre sus objetivos, poder contribuir al conocimiento del homicidio como un fenómeno de naturaleza multicausal, que requiere de respuestas multidisciplinarias.

El diagnóstico, realizado por las entidades demuestra que la concentración de los homicidios en los últimos cinco años en la ciudad no ha variado, pues cerca del 50% del total de muertes violentas a través de la modalidad por uso de armas de fuego convergen en tres comunas y en diez barrios.