La Mesa de los Santos será epicentro de actividades deportivas

En el próximo mes de diciembre como ya es tradicional Incomesa, la constructora líder en la Mesa de los Santos, organizará en alianza con el Pony Parque diferentes actividades deportivas para apoyar e incentivar el deporte infantil y la integración familiar.

De acuerdo con Carolina Lozada, administradora del Pony Parque, el objetivo es hacer una actividad deportiva diferente en cada uno de los 4 sábados del mes de diciembre.

Por eso nos hemos aliado con Incomesa, empresa que organiza uno de los mejores eventos deportivos del fútbol infantil en nuestro país como lo es el Mundialito Incomesa, para poder realizar con todo éxito éstas 4 actividades deportivas durante el fin de año.

"Iniciaremos el sábado 7 de diciembre con un Torneo Navideño de Fútbol 8 en las Categorías Sub 8 - Sub 9 - Sub 10 y Sub 11. El sábado 14 de diciembre realizaremos una carrera de atletismo infantil a campo traviesa o cross country. El sábado 21 de diciembre tendremos el 'Último Desafío Pony Parque' y cerraremos el año el sábado 28 de diciembre con una Gran Cabalgata Infantil más conocida como Pony Paseo", complementa Maribel Gallo, coordinadora deportiva del Pony Parque.

✔ Torneo Navideño de Fútbol Infantil: es un campeonato que se jugará del martes 3 al sábado 7 de diciembre en las Categorías Sub 8 - Sub 9 - Sub 10 y Sub 11. En total serán 32 equipos del área metropolitana que podrán participar en el torneo (8 equipos por cada categoría).

La fase de grupos y las semifinales se llevarán a cabo en la cancha sintética de River Side en Floridablanca y las finales se jugarán el sábado 7 de diciembre en el Pony Parque Mesa de los Santos con entrada libre para todos los equipos participantes.

El valor de la inscripción es de $100.000 si el equipo ya ha participado con anterioridad en torneos de fútbol organizados por Incomesa y $200.000 para las nuevas escuelas de fútbol. Adicional al valor de la inscripción se deberá pagar $20.000 de arbitraje por partido.

La premiación del Torneo Navideño incluye medallas y trofeos para los jugadores más un bono de $1 millón para cada uno de los 4 técnicos campeones.

✔ Sábado 14 de diciembre Gran Carrera de Cross Country: ésta será una emocionante carrera de atletismo a campo traviesa a lo largo de los senderos naturales del Pony Parque para niñ@s y jóvenes nacidos entre los años 2.005 y 2.012.

El circuito de la carrera está especialmente diseñado para que los niñ@s se diviertan corriendo por senderos ecológicos que atravesarán bosques nativos y bordean lagos y miradores.

En cada una de las 8 categorías los niños correrán aparte de las niñas. Las distancias de los recorridos fluctúan entre 1 km para la categoría 2.012 hasta 2 kms para la categoría 2.005.

El valor de la inscripción para la Carrera de Cross Country es de $30.000 por participante e incluye hidratación, seguro, asistencia médica, medallas para todos los atletas, trofeos para los ganadores de cada prueba, más paseo en pony para los niños y paseo a caballo para los chicos más grandes.

Adicionalmente cada uno de los 16 ganadores (8 niños y 8 niñas) recibirán un bono de $100.000 de una reconocida tienda deportiva.

✔ Sábado 21 de diciembre: Último Desafío Kids: teniendo en cuenta que en los 20.000 m² donde actualmente está la pista del desafío del Pony Parque es donde se construirá el Hotel Ecológico Mesa de los Santos, el sábado 21 de diciembre vamos a realizar el 'Último Desafío Kids' para niñ@s nacidos entre los años 2.005 y 2.012.

"En este 2.019 ya tuvimos la oportunidad de realizar 2 desafíos y realmente es una actividad que tanto los niñ@s como los padres de familia disfrutan al máximo. Una de las recomendaciones importantes es que los participantes traigan toalla y jabón para bañarse, porque al finalizar el recorrido de la pista del Desafío saldrán totalmente embarrados", agrega Maribel Gallo.

El valor de la inscripción en el 'Último Desafío Kids' tiene un costo de $30.000 por participante e incluye asistencia médica, seguro, hidratación, medallas de participación más paseo en pony o paseo a caballo dentro de las instalaciones del Pony Parque.

✔ Sábado 28 de diciembre: Cabalgata Infantil: para finalizar el 2.019 tendremos una cabalgata infantil donde esperamos contar con la asistencia de más de 100 familias acompañando a los pequeños jinetes en un maravilloso pony paseo de cerca de 2 horas de duración, que finalizará en la estación de ordeño de las cabras superlecheras.

"La idea es salir del Pony Parque y dar un paseo por los alrededores de la bella Mesa de los Santos hasta llegar a las instalaciones del CRIADERO donde podremos conocer y tomarnos fotos con los ponys recién nacidos", comenta Carolina Lozada.

Esta es una de las actividades más bonitas donde incentivamos a grandes y chicos el amor por los animales y el respeto por la naturaleza, fomentando la cultura equina con absoluta responsabilidad, informa el ingeniero Jhan Alcibiades Céspedes Rojas, gerente de Incomesa y gestor del Pony Parque.

El valor de la inscripción en la Cabalgata Infantil es de $30.000 por participante y se recomienda para chicos entre los 5 y 12 años. Incluye seguro de accidentes, asistencia médica, hidratación y medalla de participación.

Con la Cabalgata Infantil se da cierre a las actividades deportivas del Pony Parque en el 2.019.

Más información llamando o escribiendo vía WhatsApp al 3102898760.

www.ponyparque.com

Facebook: Pony Parque Mesa de los Santos