Conozca los puntos de concentración en Cartagena durante el paro nacional

La jornada nacional de paro programada para este 21 de noviembre tendrá varias actividades en Cartagena, que movilizarán un importante número de manifestantes que pertenecen a movimientos sindicales y estudiantes universitarios.

Puntos de encuentro y recorrido:

El magisterio del distrito y los sindicatos se concentrarán en el Centro Recreacional Napoleón Perea, desde las 7 am. Los maestros de Bolívar tendrán como punto de encuentro el puente de Turbaco, también a las 7 am. Dos horas más tarde (9 am) el grupo de profesores y sindicalistas estarán en la Bomba del Amparo y se desplazarán hasta los 4 Vientos.

Le puede interesar: Autoridades garantizan seguridad durante paro nacional en Cartagena

Por su parte, los alumnos de la Universidad de Cartagena se concentrarán en la sede Piedra Bolívar (8 am) y se sumarán con el SENA en el sector 4 Vientos a las 9 am, donde se espera a los marchantes que vienen desde la Bomba del Amparo.

Finalmente desde los 4 Vientos por la Avenida Pedro de Heredia, la gran marcha irá hasta el centro de la ciudad.