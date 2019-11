Incendio arrasó con una sede de la tercera edad en el sur de Cartagena

Cuando todos dormían tranquilamente en sus casas, un fuerte incendio se apoderaba de la sede de la tercera edad ubicada en la calle de La Paz del sector Playas de Acapulco en el barrio El Líbano, en el sur de Cartagena, donde diariamente se reúnen 50 adultos mayores.

Con sacos de tierra y algunos baldes de agua la comunidad trató de sofocar las llamas, sin embargo los intentos no fueron suficientes para frenar la conflagración que logró arrasar con abanicos, ropa, sillas, mesas, paredes y parte del techo del inmueble.

"Un vecino que estaba tomando trago se dio cuenta del incendio y le pidió ayuda a una patrulla de la policía. Minutos después llegaron los bomberos, quienes lograron apagar el fuego. Afortunadamente me logré levantar de la cama porque mis vecinos me estaban llamando insistentemente tocando la puerta. Cuando me di cuenta las llamas estaban a punto de entrar a mi casa fue un milagro", contó Clemencia Díaz, propietaria del predio y coordinadora del grupo de la tercera edad.

Dos máquinas del Cuerpo de Bomberos fueron necesarias para atender la emergencia. El organismo de socorro aseguró que la principal hipótesis que pudo generar la conflagración es un daño en el sistema eléctrico.

"Le estamos haciendo un llamado a la solidaridad a toda la comunidad. Por lo pronto les ofrecemos nuestra sede comunal para que los adultos mayores se puedan reunir y hacer sus actividades", aseguró Levis Teherán, presidenta de la Junta de Acción Comunal.

Por fortuna el incendio no dejó personas heridas ni lesionadas.