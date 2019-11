Coronel Fredy Correa Ahumada se retira de la Policía Nacional

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Fredy Orlando Correa Ahumada, ya no está al mando de esta unidad policial.

La decisión de retirarse de la institución la tomó la semana pasada, pero solo hasta hoy la hizo oficial a través de una carta. Hasta el momento y por protocolos institucionales, el coronel Correa se encuentra en vacaciones de retiro y posteriormente entrará a un proceso de tres meses para reafirmar o no la decisión.

Motivos personales y familiares llevaron al oficial a tomar la determinación de no continuar en la Policía Nacional.

Por el momento, el coronel Marco Antonio González Triana asume de comandante encargado de la Policía Metropolitana de Montería, mientras el mando institucional lo ratifica en propiedad o envía otro oficial para la capital de Córdoba. González Triana es el subcomandante operativo de la Policía en esta jurisdicción.

“Hoy me despido dando un paso al costado para dejarle un muy buen camino a las nuevas generaciones de oficiales, para que de una manera mejor ayuden y aporten al desarrollo de estrategias que permitan una mejor acción de la Policía Nacional. Me retiro de la institución para dedicarme de lleno a mi familia, porque como lo expresé en mis editoriales: aparte de ser policía soy un padre, esposo, hijo y amigo, son más de 25 años dedicados a mi Policía Nacional, a una institución que me lo dio todo”, dijo Correa Ahumada en una carta de despedida.