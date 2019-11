Con tutela deportistas participarán en Juegos Nacionales 2019

El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga falló a favor de los deportistas de la liga Santandereana de bádminton, Fabián Andrés Árdila, Sergio Armando Rincón, Pamel Pinto Peñaloza, Iván Alfredo Elyouri Pertuz y Lizeth Johana Benavides quienes habían solicitado ser incluidos en los Juegos Deportivos Nacionales de 2019.

Los atletas no habían sido incluidos por Coldeportes en los juegos debido a que dejaron perder el reconocimiento deportivo. Es por esto que decidieron recurrir a una acción de tutela exigiendo su participación argumentando que tiene como deportistas no recae sobre ellos la responsabilidad administrativa de liga.

José Fernando Fuentes, asesor jurídico del Indersantander indicó que "lo que se dio fue una medida provisional donde el Juez Octavo ordena que en dos horas Coldeportes debe hacer los tramites necesarios para que estos muchachos participen en los Juegos Nacionales Bolívar 2019 y a que el Indersantander haga todos los papeles para que viajen a Cartagena".

El problema se habría generado desde comienzos de este año pues la liga de Bádminton de Santander no era reconocida por parte de Coldeportes.

"A principios de años la liga tenía un problema de organización, tipo marzo se radicaron los documentos pero al final no hubo un visto bueno del hoy ministerio del Deporte, por lo que se presentó la acción de tutela. Lo que dice es que amparemos los derechos del deportista porque ellos no tenían nada que ver porque es tema administrativo".

El asesor jurídico indicó que los cinco deportistas están preparados físicamente para ir a los juegos este próximo 16 y 17 de noviembre, sin embargo, aún esperan la notificación del ministerio del Deporte certificando su participación formal en los juegos.