VIDEO: motociclista atropelló niño y huyó

En vídeo de una cámara de seguridad de la carrera 7 entre calles 12 y 13 en pleno centro de Piedecuesta quedó grabado el momento en el que un motociclista atropelló a un niño de siete años de edad y huyó.

El menor intentaba cruzar la calle junto con su tía cuando fue arrollado por la motocicleta que se desplazaba a alta velocidad, según informó su mamá Leidy Gisela Campos, "Yo alcanzo a cruzar y él se queda atrás cuando volteo a mirar para decirle que se quede quieto ya era tarde. La moto lo arrastró varios metros y rodó mucho".

Pese a los gritos de las personas para que el conductor del vehículo parara, este hizo caso omiso y siguió.

El niño fue trasladado al Hospital de Piedecuesta a donde llegó con una fractura de clavícula y golpes en la cabeza; sin embargo, fue dado de alta porque no ingresó con el Soat y el seguro no cubre accidentes de tránsito.

"Le pido al conductor de la moto que aparezca que necesitamos el seguro, que no tengo plata para pagar un ortopedista particular y el niño tiene una fractura. Necesito que me lo revisen", dijo la mujer.

Por cámaras del sector se busca identificar la placa de la motocicleta.