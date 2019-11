Personera de Bogotá pide más puestos para su entidad

En el Concejo de Bogotá, la personera Carmen Teresa Castañeda, en un proyecto de acuerdo, pide que se amplíen en más de 220 funcionarios la planta de contratistas de la Personería, ya que mensualmente se están enfermando 70 funcionarios lo que da como resultado 1048 días sin prestar algún servicio.

Aclara que, “hemos encontrado un deterioro de la salud de los servidores públicos que trabajan en la entidad, nosotros tenemos 95 funcionarios con recomendaciones médicas, ya sea por enfermedad, de origen común o laboral, es decir el 10% de nuestros funcionarios tienen problemas de bipolaridad, tiene problemas psiquiátricos."

Por otro lado, señala que, "algunas recomendaciones de los médicos son que esas personas no pueden atender a personas, a lo que nosotros no debemos o ese funcionario no puede interrelacionarse con sus demás compañeros o también ese funcionario no puede tener sobrecargas de trabajo porque sufre de estrés”, aseguro.

También, afirmó que desde el 2008 hasta 2018 se ha disparado los requerimientos de la Personería y por este déficit de personal, no se está brindando un buen servicio a la ciudadanía. Por otro lado, aseguró que los empleados actuales tiene una sobrecarga de trabajo lo que implica que aumenten aún más estas incapacidades.