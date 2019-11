Polémica por motel que se convirtió en centro para atender adultos mayores

Se generó todo un revuelo en Bogotá por la apertura de un centro para adultos mayores en el barrio Álamos de la localidad de Engativá, el sitio que antes funcionaba como motel fue acondicionado para atender abuelos.

Denuncian policías bachilleres por supuestamente robar hinchas en El Campín

El operador llamado Corporación Acción Social ganó una convocatoria pública desde comienzos de este año en la Secretaría de Integración Social del Distrito y quedó a cargo del cuidado de 180 adultos mayores.

Aunque se hicieron visitas al lugar y tanto la Secretaría de Integración como la Secretaría de Salud dieron su visto bueno para que el lugar funcionara, en las últimas horas Caracol Radio conoció que la Secretaria de Integración, Gladys Sanmiguel, visitó el sitio y gritó a los trabajadores del lugar.

$5 mil millones costó el alquiler de camionetas para Concejales de Bogotá

Así las cosas, ante la Personería Distrital y la Fiscalía General de la Nación, fue radicada una denuncia contra la Secretaria de Integración Social de Bogotá, Gladys Sanmiguel, por parte de algunos trabajadores.

“La Secretaria vino al centro de atención a adultos mayores y me dijo que yo era un bruto, que no tenía dos dedos de frente y me tiró un vaso de leche por los pies”, expresó Andrés Ríos, coordinador del centro.

También Marcela Atehortúa nutricionista y trabajadora del centro de atención a adultos mayores denunció por maltrato a la funcionaria.

Aguas lluvias en plásticos reciclables, estrategia para proteger Páramos

Sumado a esto, dicen los operadores que la Secretaría de Integración no les paga hace tres meses a pesar de que ellos legalmente se ganaron el contrato, además, que están cumpliendo a cabalidad con las exigencias contratadas y cumplen con todos los requisitos sanitarios exigidos por la Secretaria de Salud.

Desde la Secretaría de Integración manifestaron que por ahora no habrá un pronunciamiento oficial de la secretaria Gladys Sanmiguel pero explicaron que la funcionaria se alteró tras enterarse que el operador no estaba cuidando de forma correcta los adultos mayores, que no les daban buena comida e incluso que algunos eran maltratados, además, hablaron de sanciones contra este operador.