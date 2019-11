Magangué recibió el fuego los Juegos Nacionales Bolívar 2019

El fuego deportivo de las justas nacionales del bicentenario arribó al municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar. Una temperatura de 30 grados le puso el calor necesario al paso de la llama de las justas deportivas, que llegó después de 284 kilómetros de recorrido desde Bogotá.

"Esta es una gran fiesta que los magangueleños se merecen. Estamos cumpliendo al deporte colombiano", fueron las palabras del alcalde Pedro Alí Alí, quien estuvo presente en el acto y encargado de entregarle el fuego deportivo a la patinadora local Andrea Arana, quien fue la primera en comenzar el recorrido de la antorcha desde la Alcaldía camino al Coliseo Faryd Arana.

El trayecto que estuvo pintado de ambiente de carnaval y con el apoyo de los lugareños quienes se volcaron a las calles. A mitad de camino la patinadora entregó la antorcha al pesista Andrés Salas, quien tomó con orgullo el fuego del bicentenario para llevarlo hasta las instalaciones del escenario deportivo de Magangué. Salas ingresó con el fuego encendido con el apoyo de 1.200 personas que desde muy temprano esperaron el arribo del símbolo de los Juegos Nacionales.

"Me siento orgulloso, es algo que nunca me imaginé y me alegra hacerlo por mi ciudad", aseguró el deportista una vez prendió el pebetero en medio de los aplausos de los asistentes y una alegría desbordante.

En el acto estuvo presente el primer mandatario de la ciudad y la primera dama Fadia Arana, además del alcalde electo Carlos Cabrales. De igual forma los acompañaron en la mesa Carlos Villegas, asesor de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo del Ministerio del Deporte y el capitán Víctor Felix Cedeño, asistente de la coordinación del Fuego Deportivo.