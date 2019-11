Ciclistas recorren más de 110 kilómetros en carreteras de Bolívar

Más de 400 ciclistas participaron activamente del recorrido 'Bolívar en Bici' que para esta oportunidad comprendió el trayecto de los municipios de Clemencia, Santa Catalina y la zona norte de la ciudad de Cartagena. El recorrido partió desde la Unidad Deportiva Departamental Rocky Valdéz, desde donde se hicieron presentes todos los aficionados al ciclismo, en cabeza del gobernador Dumek Turbay quien ha estado al frente de esta gran actividad deportiva.

"Este recorrido me pareció maravilloso, porque tuve la oportunidad de descubrir los paisajes del departamento de Bolívar. También me sentí muy bien con la seguridad y el acompañamiento que el gobierno departamental nos brindó a todos los ciclistas", expresó Angie Borrero, deportista y participante de este gran encuentro.

Para esta ocasión, los pedalistas de Bolívar recorrieron más de 110 kilómetros, una distancia superior a la de los anteriores trayectos. Al finalizar, se rifaron 5 bicicletas profesionales que fueron entregadas por el primer mandatario de los bolivarenses.

"Todos estos eventos me los he disfrutado al máximo y me parece que han sido de gran provecho para todos aquellos que amamos el deporte", concluyó por su parte Johana Reyes Correa, quien tuvo la oportunidad de recibir como obsequio una bicicleta profesional para seguir en la práctica de esta disciplina deportiva.

Bolívar se prepara para la celebración de las justas deportivas más importantes del país y el gobernador departamental a través de estos recorridos en los que lo acompañan domingo a domingo, cientos de aficionados, así lo han demostrado.