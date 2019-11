Designan la Reina Central de las Fiestas del 20 de Enero en Sincelejo

María Karina Guerrero Cabrera fue designada por la Corporación Fiestas del 20 de Enero, como Reina Central de las Festividades 2020.

Se trata de una joven de 19 años, estudiante de séptimo semestre de gobierno y relaciones exteriores con énfasis en gerencia pública y gestión territorial de la Universidad Externado de Colombia.

“Nuestras fiestas son la recolección de esa significativa cultura, sus tradiciones y ritmos que nos identifica como Sabana ante el resto del país”, expresó Guerrero al enterarse de su designación.

Se define a sí misma como una joven de entusiasmo contagiante y desparpajo en los bailes de los ritmos sabaneros como el porro y el fandango y con pasión por todos los géneros musicales del Caribe colombiano.

“Las fiestas enerinas tienen una gran importancia en mi vida, como sincelejana, los sonidos de mi tierra son los que me proyectan en cada lugar de Colombia, donde me encuentro y sus costumbres son las que me han construido como persona”, indicó la nueva reina central del 20 de Enero.

La reina es hija del ex congresista Nicolás Guerrero Montaño y la secretaria de educación de Sincelejo Karina Cabrera Donado; sus hermanos son Daniel Eduardo y Andrés Nicolás.

Es miembro de la selección de voleibol de la Universidad Externado y ha representado a Sincelejo y Sucre en baloncesto, en los Juegos Supérate, como estudiante del Gimnasio Altair de La Sabana, donde se graduó de bachiller.

La nueva Reina invitó al pueblo sincelejano a que la respalden en desarrollo de la agenda enerina, asistiendo masivamente a todos los eventos que se programen, siempre demostrando el don de gente y el sano entusiasmo que caracteriza.

Las fiestas más populares de Sincelejo se celebran desde la segunda semana del mes de enero hasta el 23 del mismo mes. Incluyen reinado popular, cabalgatas, desfiles folclóricos, festival de las artes y conciertos musicales.