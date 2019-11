Este año Cartagena se quedaría sin alumbrado navideño

Caracol Radio conoció que Cartagena podría quedarse sin su alumbrado navideño por problemas en el trámite del convenio interadministrativo del Distrito con la empresa Gensa, que permitiría la consecución de recursos del sector privado y así financiar con un estimado de 12 mil millones de pesos el alumbrado navideño para este año.

“El distrito de Cartagena de Indias celebró un convenio interadministrativo con Gensa para que se encargara de la gestión, montaje, instalación del alumbrado público navideño, eso se hizo en su tiempo debido y los únicos recursos que tiene el distrito de Cartagena para realizar este alumbrado público son recursos que están en el contrato de alumbrado público general que es una obligación que tiene este concesionario y de la gestión comercial que podría ser Gensa con el distrito para buscar el aporte de la empresa privada.”

Según el alcalde Pedrito Pereira, el problema radica en que la Concesión de Alumbrado Público no ha girado los recursos por dos mil millones de pesos que le corresponden por obligación y así Gensa concrete las empresas aliadas que se vincularían al proyecto de alumbrado navideño.

“Se le envió una carta a la concesión del alumbrado público pidiéndole el aporte respectivo que son alrededor de dos mil millones de pesos y Gensa nos manifestó que a 31 de octubre no se le había hecho el giro para poder iniciar el proceso respectivo de todo el alumbrado público navideño, requerimos al concesionario y nos envió una carta que podría ser en 10 cuotas lo cual a nosotros nos llamó mucho la atención porque este contrato debe vencer en el mes de enero si no se toma alguna otra decisión esperando el concepto que nos de Findeter para el tema del alumbrado público en Cartagena, puesto que Gensa nos pediría terminar el convenio por mutuo acuerdo porque no se hizo el giro por parte del concesionario actual.”

Con una época navideña a la vuelta de la esquina, el Distrito, el Concesionario y Gensa se sentarían a tratar de llegar un acuerdo después de las Fiestas de Independencia.

“Estamos esperando alguna propuesta nueva del concesionario actual sobre este tema sobre los dineros que ellos deben girar para el efecto y también ya está encima el tiempo mientras se hace el proceso estaría encima la época de Navidad.”

Lo cierto es que hoy Cartagena celebra un año más de su Independencia con la incertidumbre de una Navidad Negra para la ciudad.

“De tal manera que tenemos mucha preocupación al respecto y vamos a esperar la próxima semana que nos dice el concesionario y sentarnos con Gensa a ver si existe la posibilidad de liquidar el convenio por mutuo acuerdo.”