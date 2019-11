Me agredieron al preguntarle a Duque por el bombardeo: periodista

En diálogo con Caracol Radio habló el periodista que protagonizó un incidente con el esquema de seguridad del presidente Iván Duque, quien en las redes sociales está en medio de la polémica por la frase "¿de qué me hablas, viejo?" con la que le respondió al comunicador al ser consultado del bombardeo donde murieron 8 menores de edad.

Jesús Blanquicet, oriundo de Venezuela, relató que se encontraba caminando por el Gran Malecón del Río en compañía de su fotógrafo Luis Rodríguez, cuando de frente se encuentran con el presidente.

"Y como todo periodista buscaba conocer una reacción del presidente sobre el hecho del día y le formulé la pregunta obligada: ¿presidente qué opinión le merece el bombardeo en Caquetá? y me responde ¿de qué me habla, viejo? yo le contrapregunto sobre la moción de censura contra el exministro Botero y allí aparecen miembros de su esquema de seguridad", expresó.

Agregó el comunicador social que "me dan un golpe a la altura del riñón para intentar tumbarme pero yo no me dejo y les expresé que era periodista y que estaba haciendo mi labor, pero insistían en acorralarme y allí es cuando se da cuenta la Alta Consejera, Karen Abudinen, quien intercede para calmar los ánimos".

Acabo de ser víctimas de una agresión física en el Puerta de Oro cuando le pregunté a @IvanDuque por el bombardeo en el Caguán. “De qué me hablas viejo" fue su respuesta. La @PoliciaColombia y cuerpos de seguridad de presidencia me retuvieron y me golpearon. pic.twitter.com/h60lFxaCb1 — Jesús Blanquicet (@JesuB) November 7, 2019

Afirmó que "eran cuatro miembros de la seguridad de presidencia y tres policías quienes exigían que mi fotógrafo borrara el material o le quitaban la cámara pero le dije que no lo hiciera y la Dra. Abudinen nos pide disculpas por lo ocurrido".

El periodista lamentó lo ocurrido y expresó que es la primera vez que tiene un incidente similar en un cubrimiento periodístico.