Fiscalía será la que investigue muerte de menores por bombardeos

La Ministra del Interior Nancy Patricia Gonzáles, defendió las afirmaciones del Ministro la Defensa Guillermo Botero, quien reconoció la muerte de siete menores durante los bombardeos en el departamento del Caquetá en los que también murieron varios guerrilleros .

Se está cuestionando al Ministro Botero de unos operativos dentro de una política enmarcada dentro de la ley. Aquí no somos el enemigo de Colombia, no es el ministro de Defensa, no las fuerzas militares como tampoco la Policía Nacional, sino el narcotráfico”, dijo la ministra .

Señaló que las acciones adelantadas por la fuerza pública en zona rural del Caquetá tuvieron las garantías de ley y será la Fascalía la que determine lo que realmente allí sucedió.

Frente a los hechos de orden público en el norte del Cauca en donde en las últimas dos semanas fueron asesinados 16 personas, la ministra del interior dijo que las organizaciones criminales responsables de estos homicidios, será combatidas sin ahorrar esfuerzos.

EL Narcotráfico es el principal enemigo de Colombia y contra este flagelo no se ahorrarán esfuerzos para combatirlos”, dijo la señora Nancy Patricia Gutiérrez.

La ministra compartió estas declaraciones durantes su visita a Cali, durante el IV Congreso de Ciencias Ambientales que se realiza en la en la Universidad Autónoma de Occidente