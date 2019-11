Freddy Marimón, el primer deportista paralímpico en justas convencionales

Con apenas 14 años, el campeón mundial de surf adaptado bolivarense Freddy Marimón competirá en los Juegos Nacionales Bolívar 2019, representando a Bolívar en el surf convencional, siendo la primera vez en que un deportista paralímpico compita en las justas convencionales.

Marimón se clasificó a los Juegos Nacionales gracias a sus buenos resultados en la Liga Colombiana de Surf, donde compitió en la categoría convencional. Hoy por hoy, el bolivarense está en el top 5 de la categoría sub-18, en el top 3 de la categoría sub-16, y es el campeón nacional de la categoría sub-14.

Marimón hará historia, compitiendo con los mejores surfistas del país en los juegos del bicentenario, en la modalidad shortboard de la categoría mayores. Esto es un sueño hecho realidad y un anhelo que consigue el pequeño Freddy.

“Siempre había querido competir en los Juegos Nacionales convencionales. Yo practico con personas sin discapacidad, y tengo la mejor preparación, porque siempre me he entrenado como un niño sin ninguna limitación”, dice Marimón.

“Competir en los juegos convencionales es un sueño, porque al principio sentía que me veían como una persona que por la discapacidad no podía romper mis límites, y he demostrado a toda Colombia que sí lo he podido hacer. Es un sueño hecho realidad”, relata el joven surfista.

Marimón, campeón mundial de surf adaptado, este año se impuso por segunda ocasión consecutiva en el US Open de surf en California, y está nominado al Deportista paralímpico del año en Colombia. Además, protagonizó su propia película, “Si yo puedo, tú puedes”, que cuenta su historia día a día, compitiendo en la élite del surf.

“Siempre que estoy en una competencia convencional, sé que los demás competidores no ven mis discapacidades sino mi potencial, compiten conmigo como si yo no tuviera ninguna discapacidad. La voy a dar toda en los Juegos”, comenta Freddy.

Marimón es una de las cartas de la delegación de Bolívar en el surf, donde también aparecerán los hermanos Giorgio e Isabella Gómez, campeones panamericanos en Lima 2019, y los hermanos Tascón.

Freddy demuestra, una vez más, que para él no hay límites. “Los límites están en la mente, si tú te propones algo lo puedes cumplir porque si yo puedo, tú puedes.