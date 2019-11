Gobernadores, y guardias indígenas del sur del Valle denuncian amenazas

La denuncia la hizo el gobernador indígena del resguardo Cristal Páez, de la parte alta del municipio de Florida, limítrofe al suroriente con el departamento del Cauca, Diego Fernando Pinzón, quien manifestó que hay hombres armados que están merodeando en su región.

Ocupan espacios en Pradera, Jamundí, Florida y Palmira. “Nos dejaron solos enfrentando con bastones, con garrotes a las armas de estos sujetos, y el resultado es la matanza de indígenas en el Cauca y ahora buscan llegar al sur del Valle” alertó el gobernador del cabildo al Gobierno Nacional.

Añadió que todos los que están en el ejercicio de representar a la comunidad están amenazados y declarados objetivo militar “pero este gobierno no escucha, no le importan los muertos que se están poniendo en nuestro territorio y el gobierno no entiende el dolor que estamos sintiendo”.

La zona por donde están operando estos hombres armados es el mismo corredor que empleaban los guerrilleros del antiguo sexto frente de las FARC, buscando pasar hacia el centro del país en el área del Tolima.

