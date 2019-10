Paro nacional en las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos

Los empleados de las 14 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que hay en Santander se unieron a partir de hoy al cese de actividades indefinido que se realiza en Colombia.

Deibi Villamizar trabajador del sindicato manifestó que están en crisis porque los despachos no cuentan con insumos suficientes ni personal para atender la demanda en en el país.

Lea también: Instalan nuevos contenedores de basura en el área metropolitana

"El gobierno desde el 2014 se llevaba el 50% de los recursos que recauda las oficinas de registro, pero a partir del 2015 hizo unas reformas y ahora se lleva el 72% . Están tratando de tercerizar la prestación del servicios lo que ha generado un problema a nivel nacional, donde no solo están viendo afectados los empleados si no también el ciudadano. Van a volver ineficiente el sistema con miras a una privatización.

Le puede interesar: 31 de octubre terminarían plan de contingencia de ciclorruta

Villamizar señaló que en todo el país serán más de 2400 empleados que harán parte del cese de actividades. Sin embargo, los trabajadores de la modalidad de vinculación con los contratos de prestación de servicios continuarán sus labores normal.

Quienes necesiten sacar documentos de la oficina de registro deberán diligenciarlo a través de la página de Internet.