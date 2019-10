El Pecoso Correa habla de en Caracol Radio sobre su recuperación

En entrevista exclusiva con Rusbel Franco, periodista deportivo de Caracol radio de Manizales, el defensa del Once Caldas Andrés ‘pecoso’ Correa, relata los momentos que vivió tras el choque durante el juego Cali Vs Once Caldas con Dany Rosero del Deportivo Cali.

Rusbel Franco: Bienvenido a Caracol y ¿cuál es su situación actual?

Andrés ‘pecoso’ Correa: estoy con el médico laboral para tramitar la salida, el tema de incapacidad y bueno, los pasos a seguir.

Gracias a Dios, la gracia del señor siempre con uno, el favor del señor siempre con uno, así que muy agradecido con Dios por eso.

R.F.: Y su familia muy pendiente de usted:

A.P.C.: Si, yo más que nadie conozco a mi esposa a mis hijos a mis padres y desde la misma ambulancia yo lo único que yo decía era, venga llamen a mi esposa, hablé con ella, les di tranquilidad y muy bien, todo salió muy bien gracias a Dios

Aquí en el hospital muy bien atendido, de hecho, aquí con Dany Rosero también que fue trasladado a la misma clínica y los dos nos encontramos en muy buen estado gracias a Dios

R.F.: ¿Qué recuerda de ese momento Pecoso?

A.P.C.: No, yo recuerdo todo, recuerdo cuando nos impactamos cuando (no recuerdo el nombre) el Guajiro punteó el balón y yo fui a disputarlo y cuando nos chocamos; yo caí, me toqué la cabeza porque si la sentía muy entumida y cuando vi mi mano, toda mi mano estaba llena de sangre y yo ahí mismo pensé en que ya me había jodido, que no podía jugar más y que obviamente tenía que salir.

Ya el mareo pues normal, pero me acuerdo exactamente de todo.

R.F.: Y ¿qué sigue en su recuperación?

A.P.C.: Pienso que todos los tiempos hay que aprovecharlos, en este momento obviamente es tiempo de recuperación, la actividad física la dejo por al menos unos 10 días, esperar también a que me quiten los puntos porque siempre fueron bastantes, la herida fue bastante abierta. Ya pensar en el tema de la recuperación.

R.F.: Lo bonito Pecoso es la gente que lo quiere, que estuvo pendiente de usted, una prueba bonita.

A.P.C.: Bastante, agradezco muchísimo, muchísimo porque no solamente mi familia y mis amigos, sino que toda la afición, todo el gremio del fútbol, colegas, han estado todos muy pendientes y eso es muy lindo.

Pienso que independientemente de lo que haya pasado de no haber conseguido los objetivos, pienso que la parte humana nunca, nuca se deja a un lado, siempre es primero y yo creo que una vez más se ratifica eso, que el fútbol si es un sentimiento, pero por delante siempre está la persona. La gente muy atenta a esto y yo muy agradecido con todos ellos.

R.F.: ¿Se va a recuperar en la capital caldense?

A.P.C.: Si, ahora mismo arrancamos para Manizales, estamos tramitando la salida y aquí estoy con los médicos del equipo, con el gerente y han estado al pie de todo.

Finalmente, el Pecoso agradeció a Caracol, a los hinchas y a quienes han estado pendientes de lo sucedido, por acompañarlo en un momento en el que su salud y carrera se vieron en peligro, pero del que finalmente se podrá recuperar.

