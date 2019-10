El mayor riesgo de fraude está en los votos nulos y no marcados

De acuerdo con los antecedentes de las votaciones regionales, el riesgo durante los comicios se da en Caldas y Manizales principalmente por la cantidad de votos nulos y no marcados generando una mayor vigilancia en el proceso de escrutinios.

Sin embargo, hay un riesgo mayor en la capital caldense teniendo presente que al proceso de votación se le suma el tema de violencia frente al fraude electoral y en Caldas se evidencian las amenazas a candidatos.

“Aquí en Caldas el de violencia sigue mandando un tema de amenazas, ahí se juntan las que vienen haciendo los indígenas del occidente, algunos líderes sociales en el oriente y digamos que el tema de votos nulos y votos no marcados, no hay una tendencia tan alta como en Manizales, pero también uno puede hablar de un riesgo”, explicó Camilo Vallejo Giraldo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas.

Señala que es importante que los partidos preparen bien a los testigos electorales, sin que esto implique llegar a intervenir con los votantes y jurados.

“Creo que esos riesgos de votos nulos y de tarjetones no marcados nos van a implicar tener una veeduría muy estricta el día del escrutinio, no tanto el domingo. Al domingo si les toca un papel importante a los observadores de la MOE y a los testigos electorales de los partidos… que si haya un trabajo fuerte el domingo, pero creo que nos va a tocar poner el foco fuerte es el día del escrutinio que es ahí donde pueden aparecer fraudes, donde muchas veces aparecen relacionados con los votos nulos y los votos no marcados”, señaló Vallejo Giraldo.

