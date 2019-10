Duque: "Este gobierno no tiene la reelección enfrente"

El Presidente Iván Duque, aseguró que no tiene en su mente ser reelegido como mandatario a partir del 2022.

"Este gobierno no tiene la reelección enfrente y por eso no me preocupa ningún tipo de agresión política. Lo único que me interesa es trabajar por este país y producir resultados", señaló el mandatario.

El Presidente Duque afirmó que la Colombia de hoy está viviendo grandes transformaciones.

Durante la visita a dos fábricas de Tecnoquímicas en el municipio caucano de Villa Rica,el presidente solicitó a los empresarios, cabalgar unidos lo que resta del año por la Ley de Financiamiento.

El Jefe de Estado adelanta la entrega de subsidios de vivienda a familias beneficiarias de ‘Mi Casa Ya’, ‘Semillero de Propietarios’ y ‘Subsidios Concurrentes’, programas impulsados por el Ministerio de Vivienda.

Los beneficiarios de estas ayudas del Gobierno Nacional accederán a casa propia en los proyectos habitacionales Barichara y Mompox, que hacen parte del megaproyecto Ciudad Guabinas, en el municipio de Yumbo.