VIDEO: Estudiantes UIS, Sena y profesores rechazaron medidas del Gobierno

Frente a la alcaldía de Bucaramanga terminó la protesta que llevaron a cabo los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander a quienes también se le sumaron los estudiantes del Sena en rechazo a la decisión del Congreso de la República de avalar en el Presupuesto General de la Nación dineros de la universidades para pagar demandas de la Nación.

"No vamos a permitir que a parte de que el gobierno nos ha incumplido con los acuerdos y no ha girado los recursos que acordamos para las universidades públicas, ahora al contrario, nos quitan más" señaló Edinson Robayo estudiante de derecho.

Por su parte, Luis Suárez estudiante de la UIS de historia indicó que "rechazamos este "paquetazo" de medidas económicas que hoy Iván Duque quiere implementar estos días y las posibles reformas pensionales. Además, también hacemos esta marcha por los abusos del Esmad y no nos importa que se aumente la represión".

En Bucaramanga alrededor de 4000 personas entres estudiantes, profesores y miembros de la unión sindical obrera salieron a marchar por las calles de Bucaramanga en completa normalidad y hubo congestión vehicular en las principales calles como la carrera 27 con calle 36.