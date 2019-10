Es poca la participación de mujeres en el proceso de paz y las elecciones

La senadora por el partido de la FARC, María Victoria Sandino, quien estuvo en Manizales como invitada especial del primer Coloquio Internacional: Implementación de los a acuerdos de paz y sociedades rurales que organizó la Universidad de Caldas, señaló como tema principal la posición de las mujeres en las construcciones sociales y la falta de apoyo y reconocimiento en el proceso de paz y las elecciones para cargos públicos.

“El avance en la implementación ha sido extremadamente lento y sobre todo lo más grave, lo más delicado de esto, no solamente el avance que haya sido lento, sino la pretensión del actual gobierno de modificar, de transformar, de cambiar el acuerdo, eso es muy complicado, muy difícil, muy delicado y ese es el llamado que estamos haciendo a la academia y a la sociedad colombiana y también lo hemos hecho en el marco internacional”. Señaló la congresista.

Frente a los procesos que se presentaron para las mujeres, dice que los avances han sido pocos, “en materia rural, lo que se había planteado de priorizar la tierra para las mujeres, la titulación y la entrega de tierra gratuita para las mujeres, no se ha dado. Hubo una participación en los PDET, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, pero en la primera etapa que es la de construcción”. Advierte que al estar frenado el proceso por el gobierno nacional, las propuestas han sido aun menores.

Por otra parte al referirse a las personas que hacen parte del proceso de reincorporación, afirma que la gente sigue esperando que se cumpla con los proyectos productivos que se habían propuesto, aunque el problema se ha dado en que estos van ligados a la adjudicación de tierras, proceso que no se ha desarrollado.

“Se habían planteado ocho millones para esos proyectos productivos, pero se tenía que contar con la tierra, y ocho millones una persona para un proyecto productivo no hace absolutamente nada, tenía que ser colectiva, porque ahí si en la medida en que 400 compañeras y compañeros, 500, 1.000 se reunieran para hacer un proyecto con los ocho millones, pues eso si era significativo. Pero eso no ha ocurrido”, dice la senadora Sandino.

Explica que hasta hace poco tiempo, fueron desembolsados por parte del gobierno mil 700 millones para proyectos productivos, pero al no tener las tierras, dice “es como tener la casa en el aire”. Incluso resalta que varias de las personas que hacen parte del proceso, han realizado proyectos propios, algunas con la apoyo de cooperación, lo que indica que van a seguir trabajando en gestar opciones de trabajo y desarrollo.

Por otra parte, frente al proceso electoral que se ha presentado este año y que terminará el próximo 27 de octubre, señala que si no hay una reforma política, real y efectiva que garantice la participación de sectores históricamente excluidos, con financiación estatal y no privada, no habrá un proceso equilibrado para las mujeres.

“El mejor ejemplo que tenemos hoy en día es lo que está pasado con las elecciones territoriales, los privados están maniatando las elecciones territoriales y de hecho, a los nuevos y nuevas representantes territoriales. Y en ese caso, las mujeres son las que menos oportunidades tienen y menos posibilidades de participación”. Dijo Sandino.

Y agrega que “hay un aspecto que yo creo que es importante señalar, no basta con que haya la paridad que tanto hemos reclamado las feministas que defendemos los derechos de las mujeres, en el sentido de que haya 50 – 50 hombres y mujeres en estos cargos de representación, sino que también, eses mujeres que estén allí, tiene que tener una visión de defensa, una identidad con los derechos, con las luchas de las mujeres, de lo contrario, de nada servirá”.

