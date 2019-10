Joven denuncia golpiza por parte de policía en un CAI

Caracol radio conoció la denuncia de Miguel Ramírez, un joven que grabó un video en el que se evidencia cuando un policía del CAI la fontana, en la localidad de Suba, golpea y ataca en reiteradas ocasiones a otro joven, según ellos por estar fumando marihuana en un parque del sector.

“Nosotros estamos haciendo deporte en el parque, a nuestro lado habían unos muchachos fumando marihuana, cuando llegó la policía inmediatamente le echó la moto encima a mi amigo. Nos empiezan a requisar, no nos encuentra nada pero dicen que "los tenemos que acompañar al CAI" ya que no tenemos papeles, nosotros accedemos a ir normal, pero en el momento en que llegamos al lugar, los policías nos empezaron a llamar marihuaneros, que éramos unos jíbaros; nosotros pedimos respeto pero lo que hace después el policía es coger a mi amigo del cuello, le empieza a pegar en reiteradas ocasiones, y lo único que yo puedo hacer es empezar a grabar porque estaba debajo de una mesa.

El policía no se da cuenta al principio pero después me ve, me esposó muy fuerte de las manos, me cogió del cuello, me ahorcó y trata de quitarme el celular y borrar el video pero no puede, entonces como no puede trata de sacarle la sim y después lo estrelló contra la pared. Solamente le daño la pantalla y después me amenazaron diciendo que se hacia ese vídeo viral, me iba a ganar a un montón de policías”, aseguró Miguel.

Le puede interesar: Dos notarías 24/7 empezarán a funcionar en el aeropuerto El Dorado

Por otro lado Inti Asprilla, representante a la cámara por Bogotá del partido Alianza Verde, después de ver este vídeo se pronunció frente a esto.

Otro joven que denuncia haber sido golpeado al interior de un CAÍ, esta vez en la localidad de Suba. Los Centros de Atención Inmediata no deben ser Centros de Golpiza Inmediata. — Inti Asprilla (@intiasprilla) October 15, 2019

“Los centros de atención inmediatos no se pueden volver centros de golpiza inmediatos. No es el primer caso de abuso policial que se da en Bogotá que se denuncia por parte de los jóvenes. Se pide al comandante de la policía metropolitana de Bogotá que no bastan los anuncios, sino que se debe saber el nombre de los responsables pues el anonimato lo que hace es fomentar la impunidad, se debe tener un documento que indique que si va hacer sancionado o ya se sancionó.”, dijo el representante.

Finalmente, el policía John Jairo Urrea, Comandante de la Policía de Suba dijo que tomarán las medidas necesarias para poder esclarecer estos hechos

“Estamos ya estableciendo dónde y quién, o quiénes fueron los implicados en este caso, para imponerles su respectiva sanción”, afirmó el comandante.

Los jóvenes denunciaron este caso ante Medicina Legal, Fiscalía y otras autoridades competentes para darle solución a este caso.