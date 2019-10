Familia quedó atrapada en teleférico del Cañón del Chicamocha

Un hecho insólito le ocurrió a una familia bogotana que en su tradición de visitar el parque nacional Chicamocha en Santander para estas vacaciones de receso de mitad de año se quedó encerrada por varias horas en un teleférico.

La historia le sucedió a Sandra Sierra que con su hija de seis años y sus padres de la tercera edad decidieron montarse al teleférico para disfrutar del paisaje que ofrece este sitio turístico, pero lo que no esperaban era que el descuido de un trabajador del parque se convertiría en una pesadilla.

La diseñadora bogotana señaló a Caracol Radio que minutos después de montarse a la cabina ya se habían quedado varados por fallas en la energía "las primeras veces que se quedó quieta la canastilla llamé y me dijeron que era porque no había luz y siguió andando. Después de un rato se quedó quieto de nuevo, mi hija ya estaba asustada. Lo que no sabíamos era que íbamos a permanecer más de de tres horas allí en medio de la nada".

Sandra Sierra cuenta que detenida la cabina lejos del suelo comenzó a llamar a varios números de teléfono del parque, respondían que ya estaba cerrado. "Yo ya estaba asustada pero trataba de mantener la calma por mi hija y mis padres. Llamé a una infinidad de números; llamé a mis amigas que me ayudaran porque no sabía qué hacer. Finalmente eran las seis de la tarde pasadas y un hombre me contestó pensando que era un chiste y no me creía. Yo asustada con mi voz entrecortada le digo que no, que estamos atrapados y llevábamos varias horas".

Trabajadores del parque lograron bajar sanos y salvos a las 4 personas que estaban dentro del teleférico desde el medio día.

Lo que se pregunta Sandra Sierra a hoy es por qué luego de este incidente funcionarios del parque nacional no se comunicaron con ella ofreciendo disculpas y una respuesta a lo que sucedió.

"Cuando nos bajamos un hombre nos toma una foto y me dice que para certificar que estamos bien. Me dice que la persona que estaba a cargo solo reportó la canasta uno y nosotros estábamos en la dos. Me manifestaron que iban a iniciarprocesos disciplinarios, sin embargo, después de lo ocurrido el parque no ha llamado, no me ha ofrecido una explicación ni mucho menos una disculpa".

Sandra Sierra señaló a este medio que luego de lo ocurrido su hija y ella están en terapias psicológicas y que su madre presentó problemas de salud durante el percance y ahora se encuentra recibiendo atención permanente.