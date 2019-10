Candidatos a alcaldía y gobernación firmaron pacto por la transparencia

Los siete candidatos a la alcaldía de Bucaramanga firmaron en la Cámara Comercio su pacto de transparencia en la contratación pública que los comprometió, en el caso de ser elegidos, a manejar con pluralidad y con los procedimientos debidos los procesos contractuales.

Caracol Radio habló con algunos candidatos como en el caso de Sergio Isnardo Muñoz quien señaló que en su gobierno implementará la estrategia "gato""que es una gerencia autónoma por la transparencia operativa en la que están incluidos todos y cada uno de los compromisos y que además va hacer orientada por gremios".

Así mismo el candidato del partido Colombia Justa y Libre Jaime Andrés Beltrán indicó que "en nuestro gobierno implementaremos los datos abiertos y gobierno en línea para que la gente pueda darle seguimiento a cada uno de los procesos que se realizan dentro de la contratación".

Compromiso candidatos a la gobernación de Santander

De los candidatos citados a la firma del pacto por la transparencia solo llegaron 4 candidatos e hicieron falta Emiro Arias y Ángela Hernández quien según miembros de la veeduría ciudadana, Transparencia por Santander, firmarán en los próximos días.

Sin embargo, los candidatos consultados por este medio rezaron que durante su cuatrienio no permitirán la contratación a dedo y mantendrán la presencia de veedores en cada proceso firmado.

"Nuestro por pósito es seguir ejerciendo una actividad trasparente, garantizar los debidos procesos acompañados de las veedurías, los organismos de control, pero también, donde haya esa pluralidad, ese sin número de oferentes y acudir a los pliegos tipo que garantizan la transparencia de obra publica" señaló el candidato Mauricio Aguilar.

Por su parte, David Suárez indicó que "la utilización de los pliegos tipo es clave, no podemos colocarle trabas. Invitamos al comité de transparencia para que nos acompañe y hagan su veeduría no como dicen los candidatos "que venga y ayuden hacer los pliegos porque eso es ilegal", que hagan seguimiento".

Veeduría Transparencia por Santander

María Juliana Acebedo, directora del comité de Transparencia por Santander indicó que estos actos permitirán que desde la veeduría se emitan alertas tempranas para casos que no se estén llevando con pluralidad.

"Lo que queremos es que se por ejemplo con el PAE que sabemos que ha tenido tantos inconvenientes ellos generen en el caso de los candidatos a la gobernación garantías completas en contratación".