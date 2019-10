Monja uribista no pertenece a las Carmelitas Misioneras

“Ni de riesgos he visto a Adriana Torres”, fue la respuesta de Celia Galeano, madre superiora de la comunidad religiosa Carmelitas Misioneras luego de que se dijera que la monja Adriana Torres, reconocida por apoyar al senador Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia, hacia parte de esa congregación.

“Nosotros no tenemos ninguna Adriana torres, ninguna en absoluto, yo la he visto en televisión, además nosotros no tenemos orientación política no nos metemos en nada de eso, acá no tenemos ninguna Adriana Torres”, dijo la hermana Galeano.

Las Carmelitas misioneras aseguraron que, como comunidad cristiana católica, están comprometidas con el diálogo entre compatriotas, con el fin de construir paz y justicia.