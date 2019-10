Apartamenteros tienen azotado al sector Granada, en Engativá

En vídeos de cámara de seguridad del conjunto residencial Oeste de Granada, en la localidad de Engativá, quedó registrado el momento en el que dos delincuentes roban televisores, dinero, parlantes y joyas, avaluados en más de 13 millones de pesos, y escapan por el antejardín de un apartamento.

“Cuando regresé con mi esposa e hija a eso de las 8 p.m., se me hizo extraño que la puerta del apartamento no abriera. Luego me di cuenta que la ventana de la alcoba principal estaba rota”, dijo Alexander, padre de familia víctima del robo.

De nada le sirvió a esta familia contar con una puerta de seguridad, pues a los ladrones les bastó con romper el candado de la basura del shut del conjunto residencial e ingresar por la ventana.

“Había desorden, varias pisadas frescas y húmedas de los ladrones, porque había llovido ese fin de semana. Al descartar que no estaban los delincuentes, me di cuenta que faltaban nuestras pertenencias y la puerta estaba con pasador”, continúo Alexander.

Dice que junto a su esposa habían advertido, dos semanas antes del robo, de la inseguridad en el sector de Granada y de las falencias en la protección de los residentes del conjunto.

“Enviamos una carta a los administradores advirtiendo que esto podía pasar. Pero no hicieron nada. También a las constructoras que adelantan proyectos residenciales, porque hay lotes abandonados y las calles permanecen solas”, afirmó.

Alexander le dijo a Caracol Radio que no es la primera vez que los delincuentes actúan y que se trataría de una banda de apartamenteros. “En el sexto piso del conjunto también robaron y a varios vecinos del sector Granada”.

Ha pasado una semana desde que ocurrió el robo y la Policía Metropolitana de Bogotá no ha avanzado en las investigaciones para capturar a los integrantes de esta banda. “Cuando ocurrió el caso las autoridades se demoraron dos horas en llegar”, dijo Alexander.

