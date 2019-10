Consejo de Estado anula nombramiento de alcalde encargado en Santa Marta

Dos meses después que Andrés Rúgeles, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, devolvió el puesto de alcalde (e) de Santa Marta a Rafael Martínez, quien fue elegido por voto popular para esa función, el Consejo de Estado ha declarado nulo el nombramiento con el que el Gobierno Nacional tomó las riendas de la ciudad.

Rúgeles llegó a la capital del Magdalena en el mes de abril de 2019 y, en medio de la resistencia de varios sectores sociales y políticos, se posesionó en una notaría como alcalde encargado de los samarios luego que a Rafael Martínez le ordenaron detención domiciliaria en medio de un proceso judicial.

Durante tres meses, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República administró la ciudad, enfrentando múltiples problemas y escándalos porque el Gobierno Nacional habría ignorado la terna que le envió el movimiento Fuerza Ciudadana, que avaló con firmas a Rafael Martínez cuando fue elegido alcalde, y habría impuesto un alcalde (e) que gobernó en medio de la resistencia de miles de personas.

Sin embargo, ahora se conoce la decisión tardía de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que en su Sección Quinta acaba de declarar nulo el nombramiento de Rúgeles.

El fallo ordena revocar una sentencia proferida, el 2 de julio de 2019, por el Tribunal Administrativo del Magdalena y declara nulidad del Decreto 570, firmado el 1 de abril de 2019, con el que se hizo efectivo el nombramiento de Rúgeles.

“No era procedente que el Presidente de la República suspendiera del cargo al alcalde titular por no encontrarse ejecutoriada la medida de aseguramiento impuesta en su momento por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Santa Marta, de manera que no tenía competencia y era aplicable el artículo 105 de la Ley 136 de 1994, vigente y que no fue derogado con ocasión de la Ley 906 de 2004 (CPP), posición respaldada por la Corte Constitucional a través de sentencia C-576 de 2004”, expresa la decisión del Consejo de Estado.

Más adelante ese fallo indica que “al no configurarse una falta temporal, por no estar ejecutoriada la medida de aseguramiento porque debía resolverse el recurso de apelación, el Presidente de la República no estaba habilitado para designar ni de la terna ni de urgencia”.

La decisión se fundamenta en que para los días que el Juzgado Octavo Penal Municipal de Santa Marta ordenó la medida de aseguramiento contra Rafael Martínez, al parecer, el alcalde estaba haciendo uso legal de sus vacaciones y había designado como encargado de su cargo al Director Jurídico del Distrito, Adolfo Torné, a quien desplazaron de las funciones con la llegada de Andrés Rúgeles.

“El encargo con ocasión al disfrute de vacaciones que realizó el titular Rafael Alejandro Martínez al Director Jurídico Adolfo Torné, gozaba de plena legitimidad, de manera que al menos hasta el 2 de mayo de 2019 no podía predicarse un vacío de poder como lo expresó el Decreto 570 de 2019 expedido por la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, y no se advirtió causal alguna que interrumpiera las vacaciones del burgomaestre conforme al Decreto 1045 de 1978”, precisa el Consejo de Estado.

EL PRONUNCIAMIENTO DE FUERZA CIUDADANA

Una vez conocido el tardío fallo de nulidad al nombramiento de Andrés Rúgeles, el exalcalde de Santa Marta y principal vocero del movimiento Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, convocó una rueda de prensa para dar a conocer un pronunciamiento.

“Tal y como lo advertimos en muchas oportunidades, el Consejo de Estado declaró que el nombramiento de Andres Rúgeles fue ilegal. Eso demuestra que hubo persecución contra nuestro movimiento y desprecio a la voluntad electoral del pueblo de Santa Marta”, dijo Caicedo.

“El movimiento (Fuerza Ciudadana) está evaluando acciones judiciales contra las decisiones que tomó el alcalde ilegitimo que posaba además de Secretario de Transparencia, pero que no dijo nada ante las turbias acciones que facilitó en Santa Marta”, agregó Carlos Caicedo.