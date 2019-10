“Vapeadores pueden contener sustancias más adictivas que la nicotina”

Desde algunas facultades de salud sostienen que no hay evidencia científica suficiente para que los vapeadores como los cigarrillos electrónicos sean una alternativa adecuada para bajar el consumo de tabaco, incluso podrían incentivarlo.

Mucho se está hablando de los cigarrillos electrónicos y se ha mostrado como una alternativa para bajar el consumo de tabaco, sin embargo, los cigarrillos electrónicos podrían tener mayor concentración de nicotina, por esta razón en espacios educativos como la Universidad Icesi, comienzan a hacerse pronunciamientos por la falta de control de este producto.

Según la encuesta nacional de tabaquismo del 2018 el 9% de los adolescentes está consumiendo cigarrillos electrónicos y el 16% de universitarios admiten haberlo usado alguna vez.

El doctor Alfonso Ávila, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud y médico familiar e integrante del grupo de prevención y atención del tabaquismo de la sociedad colombiana de medicina familiar, explica que el cigarrillo electrónico sí tiene riesgos para la salud.

Dijo que, se utilizó como referencia, la literatura científica que realizó la Sociedad Europea Respiratoria, en la cual se brinda de manera detallada todos los argumentos por los cuales se considera que esta estrategia de reducción en tabaco no es la salida más apropiada.

Argumenta también el médico, que el mensaje que transmite este tipo de productos de que son inocuos y que no generan daño, es falso. Se ha encontrado que el cigarrillo electrónico tiene sustancias altamente adictivas “contienen sustancias toxicas, otras cancerígenas y otras altamente adictivas, más que la nicotina”, concluyó Ávila.

Para la doctora Diana Dávalos MD, jefa del departamento de Salud Pública y medicina comunitaria de Icesi, aún existen zonas grises acerca de la reglamentación del uso de estos dispositivos que, aunque no representan un daño igual al del cigarrillo convencional, igualmente afectan la salud de los consumidores. “Aunque se ha visto una baja en el consumo de cigarrillo convencional no hay una ley como tal que rija y normatice el uso de estos aparatos para que no afecten a las personas no consumidoras” agregó Dávalos.

Por estas razones varias organizaciones alrededor de la salud hicieron el llamado al gobierno para que los vapeadores tengan mayor regulación.