Cae producción agrícola del Táchira

En más de un 70% disminuyó la producción campesina en el Táchira que aportaba más una cuarta parte de los productos agrícolas que salían de la zona andina para atender la demanda de la población venezolana.

Hoy en medio de la crisis que afecta ese país, algunos labriegos han llegado a Cúcuta a solicitar apoyo.

Jorge Lopera, vocero del gremio productor le dijo a Caracol Radio que en los últimos años han visto la caída de esta línea económica que generaba seguridad alimentaria.

"Hemos llegado hasta este lado de la frontera porque estamos axfiasiados por culpa de las malas políticas que nos ha dejado solo desastre y tierras áridas", comento.

Por otra parte resaltó que "dejamos de producir hace algún tiempo porque no hay semillas, porque no hay dinero para contratar a los cultivadores, porque no hay dinero suficiente para que los consumidores compren".

Por último indico que "si usted va a Venezuela y ve las tierras, están solas, las fincas vacías, no hay gente".