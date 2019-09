Comunidad de Alto Melendez no aguantó más y protestó por falta de agua

La comunidad protesta:

Son nueve días, dice la comunidad de Alto Meléndez, sin servicio de agua potable, y decidieron bloquear una vía para llamar la atención de EMCALI, en ese bloqueo terminaron atascados dos vehículos del MIO y uno de Empresas Municipales.

"No hemos actuado con vandalismo, sólo queremos que nos escuchen", expresó uno de los habitantes mientras realizaban una protesta de manera pacífica.

Lo que dice Empresas Municipales, expresa la comunidad, es que hay baja captación o que la gente manipula las válvulas, pero no hay recepción de la empresa cuando la gente llama, dicen que desde el lunes les dicen lo mismo.

Comenzaron con dos días sin agua, luego cuatro y este es el record con nueve días, lo cual hizo actuar a la comunidad que pide una pronta solución.

EMCALI responde:

El gerente de acueducto de Emcali, Fernando Contreras, le respondió a la comunidad, asumiendo que hay varios inconvenientes en los cuales se está trabajando y se espera, que en lo corrido del día, se de una solución definitiva en la parte alta de Meléndez.

En la noche del jueves se solucionó el primer problema que tenía que ver con una válvula de 16 pulgadas que va a ser cambiada, se logró que el agua llegara en un alto porcentaje a la comunidad e igualmente se esta prestando servicio con carrotanques.

Por otro lado, debido a que en el río Meléndez no hay agua para abastecer el tanque M1, se debe alimentar hoy con el agua de la red baja, lo cual va a tomar un tiempo mientras se retira el aire de las tuberías para que el servicio llegue a Alto Jodán al sector de la Y.

Se esta pidiendo colaboración de la comunidad porque hay un daño que no ha sido posible repararlo, según dice el gerente, ayer les pincharon y retuvieron un camión y no pudieron subir el material para trabajar en la reparación.

"Nosotros no es que no queramos darles agua, estamos haciendo el esfuerzo, aveces hay daños que no podemos identificar de inmediato" expresó el gerente de acueducto, sin embargo, se comprometió con la comunidad a trabajar para terminar con la discontinuidad del servicio que aveces es provocada porque hay personas que manipulan las válvulas. "Vamos a organizar alternativas para que esto no siga ocurriendo", concluyó Contreras.